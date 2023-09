Il Villafranchese Marco Sfuncia vince la medaglia d’argento nelle finali nazionali del trofeo Coni 2023 secondo classificato nella disciplina del tiro con l’arco.

Il ragazzo, tesserato con L’Arco Club Serro ha conquistato la medaglia d’argento ottenendo 565 punti, mettendosi dietro altri 33 concorrenti.

Nel femminile onorabile prestazione per le altre 2 villafranchesi presenti Giulia Cotugno e Eleonora Cacciolo Molica. Nella classifica Generale del Trofeo Coni 2023 la Sicilia ha concluso nella classifica generale al 2° Posto, in 1° Posizione il Lazio.

La manifestazione nazionale, svolta in Basilicata ha visto la partecipazione di 21 regioni italiane con più di 30 discipline sportive riconosciute dal Coni el oltre 4000 atleti in gara.

“L’ Amministrazione Comunale si congratula con l‘atleta Marco Sfuncia dell’ Arco Club Serro per aver vinto l’argento al trofeo Coni Nazionale a Matera. Grazie per aver portato in alto il nome della nostra cittadina”. A dirlo è il Sindaco Giuseppe Cavallaro tramite un post pubblicato sulla pagina istituzionale del comune tirrenico.