Nel fine settimana che si è appena concluso si è tenuta, a Sant’Agata Militello, la Quarta Edizione del Congresso di Medicina Interna dell’Area Nebroidea.

Il Dottor Giuseppe Pirrone, primario del reparto di Medicina dell’Ospedale santagatese, promotore della manifestazione, è riuscito anche quest’anno ad offrire a circa 500, tra medici e infermieri che lavorano in un territorio compreso tra Patti e Mistretta, una opportunità di incontro e di aggiornamento, in merito a nuove terapie e linee guida per la cura dei malati.

Numerosi i relatori che hanno partecipato all’importante convegno.

Tra questi medici degli ospedali di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Sant’Agata Militello e Mistretta.

Presenti anche docenti universitari e personalità dal valore professionale riconosciuto in Italia e all’estero.

Queste le aree trattate: