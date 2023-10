Nel pieno rispetto della scadenza fissata nello scorso maggio, Eurolink, il Consorzio guidato da Webuild, ha consegnato ieri l’aggiornamento del progetto definitivo relativo alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

La relazione è giunta direttamente nelle mani della Società Stretto di Messina e riguarda anche i collegamenti su strada e rotaia. L’aggiornamento presenta novità sotto l’aspetto normativo, tenendo conto dei nuovi standard tecnici, ambientali e in materia di sicurezza. A proposito di ambiente, aggiornati anche gli studi sull’impatto ambientale e paesaggistico.

LE REAZIONI

La notizia fa gioire chi, in questi mesi, si è apertamente schierato per la realizzazione della mega opera. In primis il Senatore Nino Germanà (Lega) che ha affidato il suo pensiero a una nota stampa: “Mentre qualcuno di sinistra, un paio di comitati e i soliti personaggi di una vecchia politica si accaniscono per denigrare il Ponte sullo Stretto di Messina e il ministro Matteo Salvini che molto sta facendo per la sua realizzazione, noi portiamo a casa un nuovo importantissimo risultato. Con la consegna di oggi dell’aggiornamento del progetto definitivo dell’opera, si schiaccia infatti l’acceleratore: i primi cantieri già nell’estate del prossimo anno e circa 2 miliardi di euro. La Lega è per lo sviluppo del Paese; nuove infrastrutture come il Ponte vanno esattamente in questa direzione, con buona pace di chi vorrebbe l’Italia senza crescita e futuro”.

Toni entusiastici anche da Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, anche lei sempre a sostegno dell’opera sulla quale ha creduto durante il suo Governo l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ricordato dalla stessa deputata: “La Webuild ha presentato il progetto definitivo, con la allegata relazione di aggiornamento, per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. L’annuncio fatto da Pietro Salini alla festa di Forza Italia, in corso a Paestum, rappresenta un altro importante passo in avanti verso un traguardo storico per il nostro partito e per questo governo. Adesso, dopo le verifiche dei tecnici indicati dal Ministero, la Webuild potrà firmare il contratto e prepararsi alla posa della prima pietra, per poi cominciare i lavori già nel 2024. Il Ponte sullo Stretto sarà una grande occasione per le Regiorni del Mezzogiorno, porterà in Sicilia e in Calabria lavoro, investimenti, turismo, nuove opportunità. Questa è la volta buona, avanti per trasformare in realtà uno dei sogni del presidente Silvio Berlusconi”.