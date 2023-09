“Mai come oggi il mio telefono era pieno di notifiche,messaggi e chiamate. Mai come ieri mi sono emozionato nel vedere il nostro paese colmo di gente e si sono toccate le 20 mila presenze. Numeri INCREDIBILI”.

Fatica a contenere gioia ed entusiasmo il sindaco Salvatore Castrovinci dopo il grandissimo successo riscosso da Amunì Festival nella serata in cui a Torrenova sono approdati i The Kolors, gruppo amatissimo. La band è l’autentica mattatrice dell’estate con il tormentone Italo Disco.

Il primo cittadino assicura: “Ci sarà il momento dei ringraziamenti per chi ha creato questo progetto unico ed innovativo. Oggi ,sottolineando che, senza una squadra alle spalle non si posso organizzare eventi simili, mi preme elogiare il lavoro svolto ieri dalle Forze dell’ordine, dalla Polizia Locale che ha gestito in maniera egregia un’affluenza da grande città, gli operai comunali, i ragazzi delle cooperative, la Protezione Civile comunale e tutti i ragazzi della sicurezza. GRAZIE GRAZIE GRAZIE. TORRENOVA NEL CUORE”.