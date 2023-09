Torrenova – E’ stato inaugurato ieri pomeriggio, con il taglio tradizionale del nastro e la cerimonia d’apertura, l’evento “Festival Amunì 2023“, che si terrà fino al 3 Settembre in Piazza Mare a Torrenova.

Hanno preso parte all’apertura del “Festival Amunì“, con la presentazione affidata alla giornalista Valentina De Caro, il Sindaco di Torrenova Dott. Salvatore Castrovinci, la Responsabile della manifestazione Dott.ssa Marina Benino, l’agronomo Eristo Tripoli, il Consigliere d’amministrazione e Ambasciatrice della sostenibilità di IRRITEC Giulia Giuffrè, il Deputato dell’ARS e Sindaco di Brolo On. Giuseppe Laccoto, la Deputata Regionale e Sindaco di Capri Leone On. Bernadette Grasso, il Senatore Antonino Germanà e l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea On. Luca Sammartino. Erano presenti all’inaugurazione anche diversi Sindaci e amministratori dei Nebrodi e le autorità militari locali.

“Questo Festival rappresenta l’esposizione e il poter mostrare quelle che sono le peculiarità del nostro territorio – dichiara l’On. Giuseppe Laccoto -. Il Sindaco di Torrenova Castrovinci ha preparato le cose in grande, in modo da far conoscere quali sono i prodotti della nostra zona e questo è importante, in quanto il nostro territorio va valorizzato, sia dal punto di vista gastronomico che dal punto di vista turistico. I prodotti servono a rimandare alle tradizioni dei nostri territori. Quest’anno la Regione è presente e l’Assessore Regionale all’Agricoltura On. Luca Sammartino ha voluto puntare sulle peculiarità dei prodotti caratteristici della nostra Regione e del nostro territorio, per far sì che anche i prodotti particolari della nostra agricoltura possano essere evidenziati ed essere messi a conoscenza dei turisti, che a volte non conoscono questi prodotti”.

“Questo è un evento unico e importante per il Comune di Torrenova, – afferma il Sindaco Castrovinci – finalmente i produttori siciliani potranno incontrare la grande distribuzione italiana ed estera, in un B2B che durerà 3 giorni. Spero che possa iniziare una partnership commerciale importante tra i produttori siciliani e la grande distribuzione. La Regione ha un ruolo fondamentale nell’organizzazione di questo Festival e l’Assessore Regionale all’Agricoltura On. Luca Sammartino ha sposato in pieno questo progetto e ha intuito il volano, che poteva svilupparsi da questa prima edizione”.

Dopo la cerimonia di inaugurazione sono state aperte l’Area produttori, il Food Corner e il Luna Park; nel “Festival Amunì” 24 produttori siciliani incontrano i buyer della grande distribuzione italiana (Deco’, Conad e Coop), buyer provenienti da tutto il mondo e buyer che rappresentano la grande distribuzione francese e svizzera. La prima giornata dell’evento si è conclusa con l’esibizione degli artisti di strada e il Dj set di Pippo Palmieri di Radio 105.

Il “Festival Amunì” è una Fiera agroalimentare, che ha lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze siciliane in tutto il mondo. Nelle serate della manifestazione sono previsti show cooking, convegni a tema, eventi musicali, degustazioni di prelibatezze dello street food; il tutto viene gestito dalle attività commerciali torrenovesi ed è stato organizzato senza intaccare il Bilancio Comunale, ma grazie al finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura. Questa sera si terranno il convegno “La catena dei prodotti ittici sostenibili: le specie neglette”, lo show cooking con lo chef stellato Accursio Craparo, il concerto molto atteso dei “The Kolors” (che hanno fatto il pienone in un’esibizione a Cefalù Giovedì 31 Agosto) e la discoteca “Sealand” in tour, con le Special Guests Jas & Jay. Infine Domenica 3 Settembre si svolgeranno un workshop su territorio, agrobiodiversità e produzioni tradizionali, un altro show cooking con lo chef Calogero Pintaudi e il concerto dei “Santi Francesi“.