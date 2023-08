Prenderà il via domani nel Comune di Torrenova l’evento “Festival Amunì 2023”, che si terrà nei giorni 1, 2 e 3 Settembre in Piazza Mare.

Si tratta di una Fiera agroalimentare, allo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze siciliane in tutto il mondo; 24 produttori siciliani avranno la possibilità di incontrare i buyer della grande distribuzione italiana (come Deco’, Conad e Coop), buyer provenienti da tutto il mondo, come Flora Fine Food (America), Tridge (Corea del Sud) e Texeira (Singapore), e buyer della distribuzione francese e svizzera.

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si è svolta lo scorso 21 Agosto, presso la Sala Consiliare di Torrenova, a cui hanno preso parte il Sindaco Salvatore Castrovinci, i componenti dell’Amministrazione Comunale, la Responsabile del Festival Dott.ssa Marina Benino, la Dott.ssa Giulia Sirna e la Dott.ssa Roberta Furnari, in rappresentanza della Pro Loco. Nelle tre serate, oltre all’esposizione dei prodotti, sono previsti show cooking, convegni a tema ed eventi musicali con la presenza di Pippo Palmieri di Radio 105 (l’1 Settembre), dei “The Kolors” (il 2 Settembre), dei “Santi Francesi” (il 3 Settembre) e di Jas & Jay, nella serata promossa dalla discoteca “Sealand”, che Sabato 2 Settembre si sposterà in Piazza Mare a Torrenova. Le serate saranno allietate dallo street food, interamente gestito e organizzato dalle attività commerciali torrenovesi, e dal luna park. Il “Festival Amunì” è stato organizzato grazie al finanziamento, proveniente dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e grazie ai tantissimi sponsor locali.

Domani mattina alle ore 11:00 avverranno la registrazione e il benvenuto ai partecipanti. Nel pomeriggio alle ore 17:30 si svolgerà la cerimonia d’apertura dell’evento e saranno presenti il Sindaco Dott. Salvatore Castrovinci, l’Assessore Regionale On. Luca Sammartino, il Senatore Antonino Germanà, il Deputato dell’ARS e Sindaco di Brolo On. Giuseppe Laccoto, la Responsabile del “Festival Amunì” Dott.ssa Marina Benino, l’agronomo Eristo Tripoli, il Consigliere d’amministrazione e Ambasciatrice della sostenibilità di IRRITEC Giulia Giuffrè. In seguito saranno aperte l’Area produttori, il Food Corner e il Luna Park; poi si esibiranno gli artisti di strada e la prima serata del Festival verrà chiusa dal Dj set con Pippo Palmieri.

Sabato 2 Settembre ci saranno, invece, il convegno “La catena dei prodotti ittici sostenibili: le specie neglette”, lo show cooking a cura dello chef stellato Accursio Capraro, il concerto dei “The Kolors” e la discoteca “Sealand” in tour, con le Special Guests Jas & Jay. Domenica 3 Settembre, infine, si svolgeranno un workshop su territorio, agrobiodiversità e produzioni tradizionali, con Francesco Sottile, Enzo Pruiti, Salvatore Granata e Stefano Lembo, un altro show cooking con lo chef Calogero Pintaudi, la consegna degli attestati di partecipazione e il concerto dei “Santi Francesi“, che chiuderà il “Festival Amunì“.