È Alexey Lutsenko (nella foto sotto ritratto sul palco di Barcellona Pozzo di Gotto insieme a tutto il Team Astana, ndr) il vincitore del Giro di Sicilia. L’atleta del team Astana si è preso tutto a Giarre: vittoria di tappa e vittoria della manifestazione.

Il trentenne ciclista è scappato via sull’ultima salita, a Scorciavacca. Qui ha perso contatto il ragusano Damiano Caruso che non è riuscito a bissare il successo della scorsa edizione. Lutsenko ha staccato tutti. Seconda posizione a 40’’ di distacco e seconda piazza sul podio finale del Giro di Sicilia per Louis Meintjes della Intermarché-Circus-Wanty. Terzo posto per Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa).

“Sono super felice, grande lavoro di squadra. Una vittoria importante per me e per la squadra – ha affermato il vincitore Lutsenko – Sempre difficile mettersi in gioco al Giro di Sicilia. C’eravamo preparati tatticamente sull’ultima salita di Scorciavacca. Il mio focus era fare bene lì. Per me vincere non cambia molto tra Giro di Sicilia e Tour de France…”.