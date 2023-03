Capri Leone – L’Area Amministrativa e Istituzionale del Comune di Capri Leone ha pubblicato un avviso, riguardante la revisione e l’aggiornamento dell’Albo comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e di rappresentanza in giudizio dell’ente comunale caprileonese per l’anno 2023.

La modifica dell’Albo comunale sarà aperta ai professionisti singoli, associati o a società tra professionisti, e agli esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature; i professionisti legali interessati ad essere inseriti nell’Albo potranno richiederne l’iscrizione, secondo le modalità elencate nell’avviso.

L’Albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso: contenzioso amministrativo, civile, lavoristico, penale e tributario. Il contenzioso amministrativo si riferisce all’assistenza e al patrocinio presso le magistrature amministrative, come T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle acque pubbliche. Il contenzioso civile e penale riguardano le magistrature civili (Tribunale, Corte di Appello, Corte Suprema di Cassazione), mentre quello lavoristico fa riferimento al Giudice del lavoro; infine il contenzioso tributario si riferisce alla Commissione Tributaria Provinciale, alla Commissione Tributaria Regionale e alla Corte Suprema di Cassazione.

L’Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante un aggiornamento, entro il 31 Marzo di ogni anno, a seguito di un apposito avviso pubblico. L’iscrizione all’Albo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto del professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi e non costituisce, in alcun modo, un giudizio di idoneità professionale né una graduatoria di merito.