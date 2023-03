Un nuovo scuolabus è arrivato in dotazione all’Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi. Si tratta di un modello Iveco 32 posti che verrà utilizzato a San Salvatore di Fitalia e, se servirà, a disposizione anche degli comuni del consorzio.

Non nasconde la propria soddisfazione il Sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante: “Esprimo soddisfazione per l’ennesimo importante traguardo raggiunto dall’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi” in materia di implementazione parco auto”.

Scambiare idee ed esperienze sembra essere lo scopo dell’Unione per promuovere e valorizzare gli affiliati al consorzio in un lavoro di partecipazione.

È stato inoltre anticipato che nelle prossime settimane saranno acquistati altri mezzi che entreranno in dotazione dell’Unione per implementare ancora i servizi scolastici e per migliorare il servizio di protezione civile.

È pienamente viva questa Unione che per troppo tempo era rimasta praticamente chiusa. Un progetto fortemente voluto dai Sindaci Grasso, di Capri Leone, e Pizzolante che ha già al suo attivo importanti finanziamenti in ambito turistico, scolastico e per il sociale.

Attivata anche, la settimana scorsa, la tesoreria ed adesso si potrà operare anche con i flussi finanziari.

“Un ringraziamento voglio rivolgerlo a chi si è adoperato per supportarmi in queste attività: un grazie colleghi Sindaci Bernadette Grasso Sindaco del Comune di Capri Leone e Filippo Miracola Sindaco del Comune di San Marco d’Alunzio, a tutti i componenti del consiglio dell’Unione, al Segretario e a tutti i dipendenti dei comuni che si sono spesi per il raggiungimento degli obiettivi” ha dichiarato Pizzolante.