Si è conclusa domenica 18 dicembre la ventiquattresima edizione del Torneo di Risiko MCL, organizzata dal Circolo Castelnuovo di Villafranca Tirrena, presieduto da Benedetto Farsaci, con il patrocinio della locale Amministrazione Comunale.

Diversi appassionati ed esperti di tutte le età, provenienti da svariati Comuni del comprensorio tirrenico, si sono dati appuntamento tutte le domeniche pomeriggio, per circa due mesi, intenzionati a darsi letteralmente “battaglia” nel corso dell’avvincente torneo all’italiana del noto gioco in scatola.

Questi gli otto partecipanti approdati alla fase finale: Andrea Alizzi, Daniele Azzolina, Antonio Bella, Andrea Cannuni, Antonino Raffa, Benedetto Sanfilippo, Massimo Scipilliti e Barbara Zagarella. Tutti accomunati dal credo secondo cui è sempre auspicabile limitarsi a “giocare” alla guerra, piuttosto che farla nella realtà, come purtroppo sta accadendo drammaticamente in questi ultimi tempi in Ucraina ed in altre parti del mondo.

Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore per il 2022 è stato il cinquantunenne Massimo Scipilliti, di Monforte San Giorgio, al termine di una combattuta gara durata circa tre ore. Tutte le partite sono state dirette da Gaetano Lamberto, storico giudice di gara del torneo e vicepresidente provinciale e regionale MCL.