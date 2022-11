Valle del Mela – Il 17 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità. Un giorno importante, che serve a ricordare a tutti noi quanti bimbi nascono “già guerrieri” e affrontano dal primo istante della loro vita una battaglia importantissima. Serve a celebrare la vita e tutti coloro che aiutano affinché questo splendido miracolo si continui a compiere.

Per l’occasione tante Amministrazioni della Valle del Mela hanno illuminato di viola alcuni luoghi simbolo del comune. Un modo per dimostrare la loro vicinanza e per per festeggiare i bambini prematuri, colorando il mondo di viola.

A Condrò il Sindaco Giuseppe Catanese, insieme alla sua squadra, hanno “accolto l’invito dell’Associazione Remi Onlus, ad illuminare di viola un Monumento rappresentativo del proprio Comune.”

A San Filippo del Mela invece il Sindaco Gianni Pino, insieme a tutta l’Amministrazione, ha aderito all’iniziativa illuminando di viola il Duomo. A Torregrotta a tingersi vi viola è stato il municipio, “perché i neonati sono il nostro futuro” ha dichiarato il Sindaco Nino Caselli.

Il Sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa “in aggiunta alle tantissime iniziative realizzate dalle Terapie Intensive Neonatali di tutta Italia, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle nascite premature, come ogni anno abbiamo voluto dare il nostro simbolico contributo, come tanti altri Comuni d’Italia, illuminando stasera il Palazzo Municipale di colore viola, segno di una sempre maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema.”

Insomma una partecipazione massiccia e importante, che sicuramente lancia un messaggio chiaro e deciso. Celebrare la Prematurità e quel miracolo della vita che si ripete.