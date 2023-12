Un grave incidente si è verificato a Capo d’Orlando, sulla SS113 poco dopo lo svincolo di San Gregorio, sul Ponte Antinori, nei pressi del Viadotto Milio.

Al momento, la strada è chiusa e interdetta al traffico veicolare. Da primissime informazioni, nel sinistro sarebbero state coinvolti quattro mezzi, uno dei quali ha preso fuoco co con le fiamme alte e visibili anche a distanza. La vittima è il conducente dell’auto, un’Audi, che procedeva in direzione Messina. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Grave la moglie del conducente che sarà trasferita in elisoccorso che atterrerà a Pissi.

Sul posto personale della Polizia di Stato di Capo d’Orlando e la Polizia Municipale per accertare le cause del sinistro e regolare la viabilità. Sul posto anche Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118. I sanitari hanno estratto dall’auto un passeggero per prestare le prime cure.

Seguiranno aggiornamenti.