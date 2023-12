Al Pala Serranò di Case Nuove Russo, si è svolta la manifestazione iniziale del progetto Sport di Tutti i quartieri che per i prossimi 24 mesi interesserà la comunità pattese.

Si tratta di un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti.

E’ una iniziativa del Ministero dello Sport e il progetto, intende favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo Settore grazie a presidi al servizio delle comunità di riferimento e l’iniziativa si inserisce in uno scenario sociale complesso in termini di mancato accesso all’istruzione, agli spazi ricreativi, culturali e sportivi, soprattutto da parte dei minori.

All’appuntamento hanno preso parte diversi partner che hanno deciso di sposare l’iniziativa realizzata dall’associazione Buongioco e hanno partecipato anche i bambini della scuola primaria di Case Nuove Russo.

Nell’illustrare nel dettaglio l’importanza dell’iniziativa, Chiara Rottino (presidente Buongioco) ha portato i saluti della dirigente dell’istituto d’istruzione superiore Borghese Faranda Francesca Buta che sempre si trova in armonia con queste iniziative e le accoglie con entusiasmo, in quanto si riconoscono nello sport dei valori fondanti come l’aggregazione e l’inclusione oltre a riconoscere l’importanza della pratica sportiva che deve essere alla base di un corretto stile di vita.

Le attività che si svolgeranno prevalentemente nel quartiere di Case Nuove Russo, non solo saranno di tipo sportive, ma anche educative e sociale, destinate a diverse fasce di età, con attenzione particolare rivolta ai bambini e ragazzi e, saranno completamente gratuite.