Colpo di scena nel processo per il duplice omicidio di Camaro. Quando ci si stava avviando alle battute finali, accusa e difesa hanno chiesto l’ammissione di “nuove prove”.

E la Corte d’Assise, presieduta dal giudice Massimiliano Micali, ha deciso di riaprire lo scenario oggetto del giudizio e ha ordinato una nuova perizia balistica e una nuova consulenza medico-legale sulle vittime.

Potrebbero quindi essere riesumati i corpi di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavó, uccisi da Claudio Costantino il 2 gennaio 2022 in via Morabito, nei pressi della casa di quest’ultimo, nel corso della sparatoria. In caso contrario la consulenza medico legale sarà espletata sugli atti. A difendere Costantino dall’accusa di duplice omicidio aggravato ci sono gli avvocati Carlo Taormina e Filippo Pagano.

Il loro assistito ha sempre raccontato che Cannavò e Portogallo si presentarono entrambi armati dentro casa e che lui si nascose in uno sgabuzzino. A sparare sarebbero stati i due inizialmente secondo il suo racconto.