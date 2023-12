È stata inaugurata lo scorso sabato la nuova sede fisica dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio di Messina, sita in via Consolare Valeria 2, Gazzi.

Il taglio del nastro effettuato dal ct della Nazionale Italiana di Calcio a 5, Massimiliano Bellarte, il momento clou dell’evento. Una cerimonia in grande stile, ricca di applausi, sorrisi e “brindisi” speciali, con una partecipazione massiccia, dopo il proficuo lavoro di questi mesi svolto dall’intero direttivo AIAC Messina, affiancato dall’AIAC nazionale e regionale in tutte le varie fasi, fino a diventare realtà.

Il presidente Andrea Argento si è detto estremamente felice, non nascondendo un pizzico di commozione: “Abbiamo regalato agli allenatori messinesi ed a tutti gli sportivi della nostra città un luogo dove potersi sentire a casa. Siamo orgogliosi di ciò e di aver potuto inaugurare la nostra sede alla presenza del ct della Nazionale di Calcio a 5, Massimiliano Bellarte, una persona che riesce a dimostrare che le sue qualità umane ed i suoi valori sono addirittura superiori alle infinite doti che possiede dal punto di vista tecnico. Ringrazio, inoltre, i tanti ospiti istituzionali intervenuti dell’AIAC di ieri e di oggi, della FIGC, del mondo sportivo paralimpico, di altre discipline sportive da promuovere quale il calcio da tavolo e del Museo del Calcio “Nino Donia” di San Pier Niceto. E poi Pietro Gatto che ha presentato il suo libro “Il Calcio è infinito” donandolo alla nostra biblioteca e tanti altri, a partire dai componenti del direttivo AIAC. Senza quest’ultimi nulla si sarebbe potuto realizzare”.

I tecnici di Messina e provincia potranno trovare adesso nella nuova sede AIAC assistenza e consulenza attraverso uno sportello dedicato. Costituirà anche un importante punto di riferimento per società sportive ed addetti ai lavori riguardo alle varie tematiche di competenza. Al suo interno la rinnovata biblioteca, una sala multimediale, un piccolo museo e una postazione stampa. Ospite d’onore, ad impreziosire l’evento, come detto, Massimiliano Bellarte, che era già stato protagonista in riva allo Stretto lo scorso anno di un incontro formativo. Il ct della Nazionale azzurra di Calcio a 5 non ha voluto assolutamente mancare all’appuntamento, rivolgendo i suoi complimenti, ormai da amico dell’AIAC Messina: “Buon viaggio nella vostra nuova casa”.

Sono intervenuti all’inaugurazione, tra gli altri, Roberto Bellomo, consigliere nazionale AIAC; José Sorbello, presidente regionale AIAC; Leonardo Lacava, delegato FIGC Messina; Giuseppe Molino, delegato FIGC Barcellona Pozzo di Gotto. E poi Pietro Gatto, presidente AIAC Palermo, che ha presentato il suo libro “Il calcio è infinito”, i gestori del “Museo del Calcio siciliano “Nino Donia” di San Pier Niceto, i presidenti AIAC Messina del passato, Francesco Cottone, Mariano Bruno, Roberto Curasì e Antonio Venuto. Hanno partecipato, inoltre, Bryan Ramirez e Antonino Leandro Martorana, atleti della Nazionale Italiana di calcio a 5 non vedenti, Marcello Cirisano della Nazionale Italiana di calcio amputati. I giocatori delle Nazionali paralimpiche hanno donato le loro maglie alla nuova sede AIAC. Una delegazione del Messina Table Soccer, infine, ha illustrato la disciplina del calcio da tavolo ai partecipanti e offerto a tutti la possibilità di provare tocchi e giocate.