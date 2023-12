Sono stati consegnati a Rometta i lavori per la trasformazione del plesso scolastico di Corso Francesco Saija (l’attuale scuola elementare), che verrà trasformato in una struttura all’avanguardia con asilo nido e scuola materna, oltre alla scuola elementare.

L’importo complessivo è di oltre 3 milioni e 200 mila euro. A giorni inizieranno i lavori, secondo quanto programmato. Al fine di consentire la realizzazione degli stessi, sono state individuate due soluzioni che hanno importato un importante impegno finanziario ed organizzativo: l’Oratorio “Nostra Signora di Guadalupe”, e, seguendo i canoni della moderna architettura scolastica modulare (utilizzata dai comuni più all’avanguardia del nord), delle strutture modulari, complete di tutti i servizi e comfort, ivi incluso l’impianto di climatizzazione. I moduli per la realizzazione della struttura scolastica sono arrivati ed i lavori per la loro posa in sito sono già iniziati.