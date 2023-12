Riaperta la possibilità di partecipare – con richiesta presentabile entro il 15 dicembre – al progetto “Spazio Lavoro” che verrà espletato nei 14 comuni che compongono l’AOD n.1 del Distretto socio-sanitario D30.

La misura di inclusione sociale e di sostegno al reddito a supporto dei cittadini privi di risorse personali ed economiche, rientra fra quelle previste dall’AOD n.1, ovvero dai comuni di Patti (capofila), Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Brolo, Piraino e San Piero Patti facenti parte del Distretto socio-sanitario D30.

Si tratta di un piano di rinforzo rivolto ai residenti non percettori di altri aiuti economici quali reddito di cittadinanza e di emergenza, fondo di povertà e altre forme di aiuti. Le attività socialmente utili previste nel progetto verranno svolte presso i comuni di residenza dei richiedenti e riguarderanno vigilanza e custodia, manutenzione e pulizia di strutture comunali, scolastiche, accompagnamento, verde pubblico e servizi simili.

Per ciascun beneficiario del progetto, gli incarichi dovranno concludersi in un massimo di 144 ore, per una durata non inferiore a tre mesi e non oltre sei mesi non consecutivi, a fronte di un contributo di 6 euro l’ora. Per accedere alla 2ᵅ annualità, bisognerà presentare domanda – con accoglimento di non oltre 125 istanze – agli Uffici dei servizi sociali dei Comuni di residenza entro il prossimo 15 dicembre allegando l’attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro completa di DSU rilasciata dagli uffici abilitati o altra documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno e disagio.