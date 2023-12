E’ stato presentato ufficialmente nel Comune di Frazzanò il programma del Natale 2023, che sarà caratterizzato da vari eventi tra musica, recite e intrattenimento per bambini.

Gli appuntamenti prenderanno il via Domenica 10 Dicembre, con la consegna delle letterine per Babbo Natale e una merenda con cioccolata calda nella Chiesa di San Giuseppe, e si concluderanno il 6 Gennaio 2024 con una tombolata per tutti, sempre presso la Chiesa di San Giuseppe.

Il 16 Dicembre in Piazza Regina Adelasia si terrà l’accensione dell’Albero di Natale, il 21 Dicembre sarà la volta della recita dei bambini e dei ragazzi del plesso scolastico di Frazzanò, seguita dalla strenna natalizia con Babbo Natale, il 22 Dicembre sarà proiettato il backstage realizzato con gli anziani, nell’ambito del servizio fotografico “Il tempo che passa…al passo con i tempi“, il 27 Dicembre si svolgerà il Concerto di Natale a cura dell’Associazione Nuova Banda Musicale “G. Rossini”, il 28 Dicembre ci sarà la manifestazione “Tante storie per Natale”, con letture dedicate ai bambini, il 29 Dicembre nella Chiesa Maria SS. Annunziata si esibirà il quartetto di flauti “Quattrocanti“, mentre il 30 Dicembre è il giorno della Festa di S. Lorenzo Confessore, Patrono del Comune di Frazzanò.

Il 2 Gennaio si svolgerà un intrattenimento per bambini, il 3 Gennaio sarà riproposto l’evento “Tante storie per Natale”, con la merenda e una tombolata, il 5 Gennaio ancora un altro intrattenimento per bambini e chiuderà il programma del Natale 2023 una tombolata per tutti, prevista il 6 Gennaio nella Chiesa di San Giuseppe.