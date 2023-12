Il Monforte San Giorgio torna in vetta alla classifica del Girone C di Prima Categoria, grazie al successo in trasferta 2-0 contro il Terme Vigliatore, nel recupero della decima giornata di Campionato.

Il match è stato deciso dalla doppietta del bomber Peppe Dama, che ha realizzato le reti con due colpi di testa al 2′ e al 13′, il primo su cross di Mastroieni e il secondo su assist di La Spada; nel finale il Terme Vigliatore è rimasto in dieci uomini, per l’espulsione ai danni di Milia. Con questa vittoria il Monforte San Giorgio comanda il proprio Girone con 29 punti, scavalcando il Città di Villafranca che segue la capolista con 27 punti; il Terme Vigliatore, invece, si trova in quarta posizione con 20 punti.

Sarà recuperata il prossimo Mercoledì 13 Dicembre la gara tra Lipari e Riviera Nord, valida sempre per la decima giornata, mentre il recupero della nona giornata fra Torregrotta e Lipari sarà disputato il 23 Dicembre. Oggi si sono giocati anche due recuperi del Girone D di Prima Categoria; vittoria esterna 1-0 della Virtus Etna contro il Riposto Calcio, mentre è terminato a reti bianche il match tra Città di Linguaglossa e Real Itala Franco Zagami.