Il Città di Galati è stato sconfitto 2-0 in trasferta dalla Polisportiva Gioiosa, nel recupero della decima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Il match è stato deciso dalle reti del capitano Giuseppe Cultrona e di Walid Qadchaoui; con questo risultato il Gioiosa sale al secondo posto in classifica con 23 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Rosmarino. Il Città di Galati, invece, subisce la quarta sconfitta consecutiva (dopo quelle con Lascari-Cefalù, Valle del Mela e Aluntina) e rimane in sesta posizione con 14 punti insieme al San Fratello.

Parte subito in avanti il Gioiosa e al 10′ il portiere ospite Parafioriti blocca a terra un tiro di Verso. Al 13′ ci prova Melendez dal limite dell’area, ma la sfera finisce oltre la traversa. Al 14′ Zurka penetra in area di rigore, ma il suo passaggio viene respinto da Giuseppe Parafioriti, che libera la propria area. Al 16′ Parafioriti si salva su un tiro ravvicinato di Martinez, liberato da un assist di Zurka. Il Città di Galati si fa vedere in attacco al 20′ con tiro sul primo palo di Giuseppe Samuel Parafioriti, che viene deviato in angolo dal portiere locale Rubio. Al 23′ buona occasione per il Gioiosa con Qadchaoui, che supera Parafioriti ma poi calcia sull’esterno della rete. Il Gioiosa passa in vantaggio al 25′ con Cultrona, che batte Parafioriti con un tiro preciso dal limite dell’area. Al 30′ pericoloso l’attaccante ospite Protopapa, con una punizione che viene respinta da Rubio. Al 35′ Parafioriti salva la propria squadra, deviando in corner su Melendez, mentre al 40′ Martinez si libera al limite dell’area ma la sua conclusione si perde sul fondo. Al 44′ ghiotta occasione per il Città di Galati per il pareggio; Bontempo sfonda sulla fascia destra e crossa in area per Protopapa, il cui tap-in ravvicinato viene deviato in angolo da Rubio.

Il raddoppio del Gioiosa arriva al 63′ con un colpo di testa di Qadchaoui, che supera Parafioriti finalizzando un cross dalla destra di Zurka. Lo stesso Zurka va vicino alla rete al 73′ con una girata, che impegna Parafioriti. Il Città di Galati crea un’azione pericolosa all’80’ con Emanuele Serio, con un tiro a giro che sfiora il palo. All’84’ Eric Campisi calcia dai 20 metri, ma la sua conclusione finisce a lato. Il Città di Galati nel prossimo turno affronterà in trasferta l’Aquila Bafia, mentre la Polisportiva Gioiosa ospiterà l’Atletico Messina.