Sarà un Natale all’insegna delle tradizioni e anche di qualche novità quello in programma a San Piero Patti quest’anno.

Il calendario degli eventi natalizi prenderà il via l’8 dicembre con l’accensione del grande albero di Natale all’uncinetto realizzato dall’associazione La Voce delle Donne con il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cinzia Marchello. Si tratta di un’impresa da record realizzata dalle componenti dell’associazione e da tante volontarie che, a partire dallo scorso aprile, hanno lavorato alacremente per realizzare gli oltre 10 mila coloratissimi riquadri ricamati all’uncinetto che sono serviti a ricoprire l’albero. Quest’ultimo è costituito da una struttura di oltre 12 metri che adesso fa bella mostra di sé in uno degli scorci più suggestivi del centro storico, nella piazza Gorgone, a pochi passi dalla splendida chiesa di S. Maria. Il mega albero, decorato con un caleidoscopio di colori e motivi che richiamano anche la tradizione siciliana, costituisce certamente un’attrazione per i visitatori che possono apprezzare la cura e l’attenzione per i dettagli che ancora una volta evidenziano l’ingegnosità dell’artigianato sampietrino.

Quello che è stato già definito l’albero delle nonne e delle mamme sampietrine rappresenta un gesto d’amore e di unione messo in atto dall’associazione presieduta da Sandra Dell’Omo: l’intento è quello di rendere ancora più accogliente il centro storico esaltando la bellezza dei suoi scorci con opere realizzate da un’artigianalità genuina e fortemente espressiva come il ricamo tradizionale.

Ma il Natale è soprattutto un momento di gioia e spensieratezza per i bambini. Per questo motivo anche quest’anno sarà allestito dall’amministrazione comunale il villaggio di Babbo Natale in piazza Duomo, con un’ambientazione dedicata ai più piccoli. Nella serata della vigilia si svolgerà nelle vie del centro la consueta parata natalizia con l’arrivo di Babbo Natale e la distribuzione di regali per i bambini. Attività per i più piccoli saranno organizzate anche nell’ambito del Laboratorio degli Elfi che si svolgerà nel centro giovanile nei pomeriggi del 15 e del 16 dicembre. Il grande albero di piazza Gorgone sarà anche la scenografia dei canti di Natale che vedranno come protagonista il coro dei bambini. Il 16 dicembre presso il centro aggregativo di piazza Gorgone si svolgerà anche la tombolata per grandi e piccini organizzata dall’Associazione diabetici nebroidea. Mentre il 5 gennaio sarà dato spazio alla rappresentazione del presepe vivente nel quartiere Carmine, organizzata dalla Parrocchia S. Maria e S. Pancrazio. Evento conclusivo si svolgerà il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, con l’arrivo della Befana per i bambini in piazza Duomo.