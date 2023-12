La Nuova Igea Virtus ha reso nota la risoluzione consensuale dell’accordo con il calciatore argentino Lautaro Schinnea.

L’attaccante ventisettenne è arrivato a Barcellona Pozzo di Gotto in estate, durante la campagna di rafforzamento per la stagione 2023/2024, distinguendosi sempre per professionalità, impegno e dedizione.

Tutta la società giallorossa ha augurato a Lautaro le migliori fortune per il futuro.