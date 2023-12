Un tuffo nel passato, ieri, tra Nobildonne, Cavalieri, Popolani, Pescatori, con La tradizionale Sfilata della Corte Principesca e Pescatori e U Bampaizzu i San Nicola.

La manifestazione, giunta alla sua ventesima edizione, è una delle più antiche tradizioni della cittadina tirrenica.

La partecipazione è stata sentita e partecipata, un evento a “regola d’arte”, organizzato minuziosamente dall’associazione Vivere Villafranca in collaborazione con la “Pro Loco” e la Fidapa con il patrocinio del Comune.

La rievocazione storica ha messo in atto una rappresentazione in grado di far rivivere i fasti della corte. Balli e spettacoli, hanno coivolto ed emozionato, come ogni anno, gli abitanti di Villafranca. Un evento memorabile che si è concluso con l’accensione del “Bamparizzu” in onore di San Nicola e la degustazione di panini e salsiccia a cura dell’associazione Pro Carnevale con i Pescatori di San Nicola.

La manifestazione ha aperto il ricco calendario di eventi natalizi che animerà, per oltre un mese, la cittadina tirrenica.