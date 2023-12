Un cannocchiale astronomico del valore di circa 5 mila euro è stato donato al Consorzio intercomunale Tindari – Nebrodi dalla famosa pianista di origini pattesi Gilda Buttà, nota, tra l’altro, per le sue collaborazioni con Ennio Morricone, con cui ha inciso alcune indimenticabili colonne sonore di film pluripremiati (su tutti “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore).

«Accogliamo con animo grato la donazione della pianista e concertista Gilda Buttà che ha voluto omaggiare il Consorzio di un cannocchiale astronomico che per lei riveste un grande valore affettivo, più che materiale, perché appartenuto al defunto padre, il prof. Carmelo Buttà» è il commento dei vertici del Tindari – Nebrodi.

«Mio padre – ha raccontato Gilda Buttà a 98Zero.com – aveva questa grande passione per l’astronomia e, nonostante fosse un semplice amatore, alcuni suoi scatti sono stati pubblicati in importanti riviste specializzate. Diverse foto di nebulose, che custodisco gelosamente, sono davvero incredibili. Questa donazione – ha spiegato la pianista – nasce dalla voglia di far rivivere un oggetto che altrimenti sarebbe rimasto relegato in cantina. Ritenevo fosse giusto “restituirlo” a quel territorio da cui mio padre amava contemplare la volta celeste».

Il cannocchiale astronomico sarà custodito dal Consorzio e utilizzato per la promozione della conoscenza astronomica e per la contemplazione della volta celeste, come educazione alla bellezza della natura, soprattutto per i giovani. Il cannocchiale, su cui verrà apposta una targa recante il nome della donatrice, sarà anche utilizzato in occasione di eventi artistici notturni, negli scenari dei suggestivi borghi dei Comuni consorziati.