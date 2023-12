A 270 chilometri orari sulla A18 sulla sua Maserati, nel tratto compreso tra gli svincoli di Siracusa ed Avola. Lì dove il limite massimo di velocità è di 80 chilometri orari.

Un comportamento già di per sé decisamente sopra le righe., Ma, come se non bastasse, un 40enne di Siracusa ha anche deciso di postare un video sui canali social, inquadrando ripetutamente il tachimetro (mentre guidava!).

Gli agenti della Polizia Stradale lo hanno identificato, notificandogli una multa da 850 euro con la segnalazione alla Prefettura per la revisione della patente di guida.