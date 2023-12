Sono stati consegnati nel Comune di Galati Mamertino i lavori di riconversione degli spazi all’interno della Scuola media di località Contura, da destinare a mensa scolastica.

I lavori per la mensa della Scuola secondaria di primo grado, per cui è stato ottenuto un finanziamento di 209.150 euro, sono stati consegnati alla presenza del Sindaco Vincenzo Amadore, del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Arch. Giusetta Cavolo, del direttore dei lavori Arch. Francesco Pintaudi, della ditta appaltatrice “Serio Antonino” e della Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Miceli.

“Si tratta di un altro finanziamento ricevuto dal Comune di Galati Mamertino, che aveva partecipato all’avviso pubblico per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche nell’ambito del PNRR – afferma con soddisfazione il Sindaco Amadore -. Grazie ai fondi del Ministero dell’Istruzione con risorse del PNRR, intercettati dall’Amministrazione Comunale, sarà riqualificato l’edificio anche al fine di dotarlo di una cucina a norma e di spazi adeguati, e migliorare così l’offerta per la mensa scolastica che servirà tutte le scuole del centro montano”.

Il progetto “Riconversione degli spazi all’interno della Scuola media nel Comune di Galati Mamertino, da destinare a mensa scolastica” è finalizzato a definire e completare gli spazi, per la somministrazione dei pasti per il ciclo di istruzione primaria. I locali oggetto dell’intervento sono ubicati al piano terra dell’edificio scolastico, che ospita la Scuola media situata in località Contura e di proprietà comunale. Il servizio di refezione, che si intende istituire, dovrebbe servire tutti gli alunni dei vari plessi distribuiti sui diversi livelli di istruzione. L’intervento è volto a completare e riqualificare parti di edificio non finite o comunque da rifunzionalizzare. Le opere previste in progetto consistono in: adeguamento degli spazi al piano terra per la realizzazione di uno spazio refezione; creazione di un ambiente cucina e lavaggio stoviglie, con annessa dispensa con ingresso diretto dall’esterno, locale spogliatoio e wc doccia con anti wc; installazione di un sistema di smaltimento fumi, completo di cappa e canna fumaria; revisione degli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento; mitigazione del rumore; opere edili e di finitura connesse; sistemazione dell’area di accesso esterno, e area di carico e scarico per fornitori; sistemazione e messa in sicurezza dei collegamenti verticali tra i piani dell’edificio; acquisto e installazione di attrezzature di cucina e suppellettili. Le attività saranno svolte con l’utilizzo di materiali di qualità e, in particolare, sarà posto riguardo nel rispetto delle misure di sicurezza per gli allievi, che dovranno spostarsi tra i vari piani e il personale in servizio, sia in cucina che in sala.

“Il finanziamento della mensa scolastica – aggiunge il Sindaco galatese – va ad integrare lo straordinario lavoro messo in atto, per il miglioramento dell’edilizia scolastica nel nostro Comune. Sarà finalmente istituito, inoltre, un Centro di cottura comunale mirato sulla cura della qualità del pasto e delle materie prime, punti fondamentali e fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale. In particolare la nuova mensa, oltre a dotare la Scuola di uno spazio di ultima generazione, rappresenta un presidio fondamentale di didattica per promuovere l’inclusione, l’educazione alla salute e migliorare ancora di più i servizi per gli studenti e le loro famiglie”.