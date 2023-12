Un autotrasportatore di origini catanesi di 52 anni, G.T., è deceduto a causa di un malore.

Da primissime informazioni, sembra che l’uomo stesse risalendo a bordo del mezzo con il quale era giunto presso un’azienda di Capri Leone, quando improvvisamente si è sentito male.

Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il malore fulminante non gli ha lasciato scampo. I fatti si sono verificati intorno alle ore 8.45.

Sul posto si sono portati i Carabinieri.