Quattro componenti del gruppo di maggioranza: Eleonora Rondinella, Cinzia Sottosanti, Rosario Amato e il consigliere/assessore Santo Rampulla, hanno chiesto una convocazione urgente del consiglio comunale per discutere e analizzare la situazione economico finanziaria del Comune stefanese.

Al riguardo viene richiesta anche la presenza in aula del Responsabile dell’Area Finanziaria e dell’assessore al Bilancio, vista l’impossibilità di esaminare i bilanci comunali, nello specifico Consuntivo 2022 e previsionale 2023, in quanto questi non sono stati né approvati dalla giunta comunale e non sono stati sottoposti all’esame del consiglio comunale.

Anche il Comune di Santo Stefano di Camastra, dunque, sta trovando difficoltà nell’approvazione degli importanti strumenti finanziari come numerosi comuni della provincia, compreso Capo d’Orlando.

Si preannuncia un consiglio comunale abbastanza elettrizzante il prossimo 13 dicembre, la comunità si attende un consiglio comunale pienamente operativo e un’amministrazione dotata di un efficace strumento finanziario.

La motivazione che ha portato a questa impasse potrebbe essere ricercata nell’assenza di un funzionario responsabile dell’area di riferimento, che avrebbe, di fatto, bloccato l’attività comunale in sede di programmazione.

L’assenza Il bilancio del Comune è un documento che ha un grande valore, perché descrive le risorse finanziarie che l’Ente ha a disposizione, indica da dove provengono e come l’Amministrazione comunale decide di impiegarle per il bene della comunità.