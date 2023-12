Sarà eseguita in subappalto una parte dei lavori di rigenerazione e completamento dello stadio comunale “Gepy Faranda”, consistenti nell’adeguamento e nella messa in sicurezza della pista di atletica leggera, dell’impianto di illuminazione e dei locali adibiti a spogliatoi. La Tomasello Group di Belpasso, aggiudicataria degli interventi per un importo netto di 506.305,83 euro, ha subappaltato parte dell’opera all’impresa “Melita Fiorello” per un importo contrattuale di 104.108,99 euro.

Comprovata l’idoneità dell’appaltatore, nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha concesso il disco verde autorizzando il subappalto. L’affidamento è relativo al primo lotto dell’opera che prevede la ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoi e la rigenerazione del terreno di gioco attraverso la posa del manto in erba sintetica. Si tratta del primo step di un più ampio progetto di riqualificazione che nei successivi lotti prevede anche l’adeguamento dell’impianto di illuminazione e la rigenerazione della pista d’atletica ormai ridotta all’osso. Tra le opere sono previste anche l’installazione di nuovi infissi e la sostituzione della rete idrica e dell’impianto elettrico.

Ma in questa fase la priorità spetterà al terreno di gioco. Una scelta non casuale, attraverso cui si intende venire incontro alle esigenze delle società calcistiche cittadine. Con le somme derivanti dal ribasso d’asta si cercherà, successivamente, di intervenire sulla pista d’atletica, mentre per l’efficientamento energetico e per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione si tenterà la via dei finanziamenti comunitari dopo la redazione di un apposito progetto. Dopo la riqualificazione, negli anni scorsi, della tribuna piccola e la concessione dell’agibilità sul rettangolo di gioco e sulla tribuna coperta, ci si avvia dunque chiudere il cerchio sul restyling dello stadio comunale.