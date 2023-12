Il sindaco di Torregrotta, Nino Caselli, è il nuovo presidente del Distretto socio sanitario D27 del quale fanno parte i Comuni di Milazzo, San Filippo del Mela Condrò, Gualtieri, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, S. Lucia, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico.

È stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea dei sindaci svoltasi nell’aula consiliare di palazzo dell’Aquila. Caselli subentra a Matteo Sciotto che ha completato il mandato. Vicepresidente del Distretto è stato eletto il sindaco di San Pier Niceto, Domenico Nastasi.

Ad aprire i lavori dell’assemblea è stato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, il quale ha ringraziato il Presidente uscente Matteo Sciotto per tutto quello che è stato fatto per il Distretto Socio Sanitario n. 27 durante i tre anni di mandato. Quindi lo stesso Sciotto ha ricordato il lavoro svolto durante il proprio mandato e ringraziando tutti i presenti per lo spirito di collaborazione manifestato durante i suoi tre anni di mandato ha augurato un buon lavoro al nuovo Presidente.