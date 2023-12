La Nuova Igea Virtus ha comunicato l’ingaggio del centrocampista siciliano Claudio Calafiore, 28 anni, in arrivo dalla F.C. Trapani 1905.

Talento indiscusso e giocatore in grado di ricoprire più ruoli nella parte centrale del campo, il classe 1995 fa il suo esordio in Eccellenza con il Mazzarrà Sant’Andrea, antipasto del triennio alla Due Torri in serie D. Per lui anche un anno alla Sancataldese, per poi virare su Acquedolci, due anni ad intermittenza a Sant’Agata, poi Mazara e Dattilo.

Nelle ultime due stagioni è stato al Città di Sant’Agata, biennio che lo consacra come uno dei migliori centrocampisti di quarta serie, aggiungendo alla quantità e alla qualità in mezzo al campo anche 17 reti e tanti assist. Oltre 200 presenze in serie D, Claudio Calafiore ad inizio anno firma al Trapani.

«Sono felicissimo e contento di essere arrivato a Barcellona e vestire la maglia della Nuova Igea Virtus, società blasonata ed importante, dove ritrovo il direttore Benedetto Bottari con cui ho lavorato a Gliaca di Piraino – le prime parole del neoacquisto -. Non ho avuto molti dubbi ad accettare l’offerta della società. So di essere arrivato in una piazza importante, che merita tutto il mio impegno per arrivare prima possibile all’obiettivo prefissato ad inizio stagione»