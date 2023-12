I Carabinieri del Ros hanno arrestato Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, secondo le indagini legata sentimentalmente al defunto boss Matteo Messina Denaro.

Secondo le risultanze investigative, la giovane era considerata dall’ex latitante come un figlia. La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ma per il Gip non c’erano indizi sufficienti. Il nuovo materiale investigativo ha però adesso fatto propendere per gli arresti domiciliari. Secondo i magistrati, indagine coordinata dal Procuratore Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido, il boss elogiava le virtù della ragazza in diversi pizzini e lei “è stata quindi uno degli ingranaggi indispensabili del sistema di comunicazione ingegnato dal latitante, grazie al quale questi ha anche potuto mantenere la indispensabile sponda di Laura Bonafede nella condivisione e gestione delle strategie mafiose sul territorio di Campobello di Mazara“.

Il gip ha disposto nei confronti della ragazza i domiciliari e non il carcere, come chiesto dalla Procura, perché è madre di una bimba di tre anni.