Sfregiata al volto e alle spalle con l’acido, a quanto pare lanciato dal marito. Una donna di 50 anni è stata portata in ospedale al “San Giovanni di Dio”.

I due si erano separati da qualche tempo e la donna lo aveva già denunciato ed era stata trasferita in una comunità protetta secondo l’iter del Codice Rosso. Stamattina era tornata nella sua casa per prendere vestiti e l’uomo si è nascosto dietro la porta e, quando ha varcato l’uscio, le ha gettato l’acido addosso. C’è stata anche una colluttazione e adesso l’uomo, pregiudicato, è ricoverato per le ustioni alle mani al Grandi ustioni dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania.