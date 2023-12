L’Ente di Palazzo dell’Aquila incassa dall’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità la prima tranche dell’operazione di project financing denominata “Smart City Patti”, realizzata in partenariato con l’impresa Di Bella Costruzioni Srl e finanziata nel 2019 nell’ambito del Po-Fesr 2014/20 per 1.043.759 euro su un investimento complessivo pari a circa 2,5 milioni di euro.

Il primo pagamento intermedio, già in liquidazione, ammonta a 802.773 euro. Le somme serviranno a coprire le prime spese di adeguamento degli impianti e gli interventi di relamping già effettuati dall’impresa in gran parte del centro cittadino. Nel frattempo è stato liquidato all’impresa Di Bella Costruzioni l’importo di 196.306,25 euro a copertura del secondo stato di avanzamento lavori relativo al corposo intervento di efficientamento, ammodernamento e sostituzione dei corpi illuminanti, dei punti di consegna e dei quadri elettrici. Le installazioni hanno abbondantemente superato il 70% di quelle previste, mentre continua a ritmo serrato il lavoro di sostituzione delle vecchie armature con quelle nuove di tipo “Led”.

Il progetto “Smart City Patti” era stato finanziato nell’agosto del 2019 con decreto dirigenziale n. 933 per un importo di 1.053.278,85 euro. Si tratta, nello specifico, di un progetto di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione comunali, da realizzarsi in project financing per un importo complessivo di 2.540.000,00 euro, di cui 1.486.721,5 a carico della ditta che si è aggiudicata l’appalto e che gestirà l’impianto in forza di una convenzione di durata ventennale. “Smart City Patti” prevede, in particolare, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della rete della pubblica illuminazione con Led di ultima generazione, meno energivori e più efficienti; la sostituzione e la razionalizzazione dei relativi quadri elettrici; il telecontrollo di tutti gli impianti.