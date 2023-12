Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo dei Congressi “Margherita di Navarra” di San Marco d’Alunzio, la presentazione di un progetto di forestazione finanziato nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che riguarda 53 ettari di superfici extraurbane per la prevenzione, il ripristino e la salvaguardia della biodiversità.

Il progetto è stato illustrato nel corso di un convegno dal titolo “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano“, basato su ambiente, transizione ecologica, innovazione e tecnologia.

Il progetto di forestazione fa riferimento a due appezzamenti di terreno del Comune aluntino (Contrada Rocca Traura e Contrada Serro Zarià), situati su una vasta zona priva di vegetazione e che prima erano utilizzati per la produzione agricola. Tutto ciò consente di recuperare aree trascurate, preservare e valorizzare la biodiversità, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, con la riduzione del 55% delle emissioni di Co2 (anidride carbonica) entro il 2030. Il progetto di forestazione è stato oggetto di una simulazione con la tecnologia della società “17Tons”, specializzata nella misura, nel monitoraggio e nella verifica degli investimenti finalizzati alla riduzione di carbonio. La simulazione ha riguardato l’oggetto di studio in due tesi dell’Università degli Studi di Palermo ed è stata presentata dalla Dott.ssa Susanna Di Vincenzo, CEO di “17Tons“.

Lo studio è stato condotto, oltre alla start up “17Tons”, anche dall’Agenzia di Rating ESG Portal (rappresentata dalla Dott.ssa Delia Vindigni) e dal Comune di San Marco d’Alunzio, e prevede l’applicazione della tecnologia di “17Tons” in un progetto proposto dal Comune aluntino, approvato e già finanziato dal PNRR, con l’obiettivo di analizzare le tecnologie utilizzate, i fattori che influenzano il Rating ESG (acronimo che sta per Environmental, Social e Governance, ovvero Ambientale, Sociale e di Governance) e la comprensione dettagliata del core business. In base a questo progetto il Comune di San Marco d’Alunzio sarà il primo ente locale italiano a ottenere la valutazione del Rating ESG (o rating di sostenibilità), con una certificazione silver o livello argento.

Hanno preso parte alla presentazione del progetto di forestazione il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, il Vice Sindaco Basilio Oriti, la Deputata Regionale e Sindaco di Capri Leone On. Bernadette Grasso, la Responsabile dell’Area economico-finanziaria Dott.ssa Grazia Catena Curasì, la Dott.ssa Delia Vindigni, la Dott.ssa Susanna Di Vincenzo, il Commissario straordinario dell’Ente “Parco dei Nebrodi” Dott. Giovanni Cavallaro e alcuni alunni delle scuole cittadine.

Il Sindaco Miracula ha ringraziato tutti i soggetti, che si sono impegnati per la realizzazione e la presentazione di questo importante progetto, dall’Ufficio Tecnico Comunale all’Area economico-finanziaria, dal Dott. Agronomo Ricciardi alle agenzie che hanno collaborato alla realizzazione. Ha poi sottolineato l’appoggio e la collaborazione dell’On. Bernadette Grasso, che sta diventando un punto di riferimento importante per tutto il territorio dei Nebrodi. Il Vice Sindaco Oriti, invece, ha sottolineato lo sfruttamento al meglio delle risorse negli ultimi due anni, come l’attivazione dei pannelli fotovoltaici dismessi e l’utilizzo di una turbina idroelettrica.

L’On. Bernadette Grasso ha fatto notare come il Comune di San Marco d’Alunzio e il Sindaco Filippo Miracula, anche in qualità di imprenditore, hanno una marcia in più e sono un esempio da seguire. “Molti amministratori non erano presenti al convegno e non hanno compreso l’importanza di questo convegno, dato che l’ottenimento di questa certificazione potrà consentire la partecipazione a vari bandi della Comunità Europea – dichiara l’On. Grasso -. Infatti, senza i requisiti necessari, non si potrebbe prendere parte ai bandi. Il territorio nebroideo, grazie a questa esperienza, può trarre un esempio di sostenibilità e di sviluppo di tutta l’area”.

La Dott.ssa Delia Vindigni ha spiegato come San Marco d’Alunzio sia il primo Comune in Italia a ricevere la certificazione ESG, con le tre ponderazioni dell’acronimo che devono avere lo stesso valore. Il Comune, infatti, deve garantire una governance di qualità, un welfare di qualità e anche una parte ambientale. Il Comune di San Marco d’Alunzio rappresenta un’eccellenza a livello regionale e nazionale, e la certificazione consentirà alla collettività di avere una trasparenza e al Comune di poter partecipare a diversi bandi europei; l’ente comunale aluntino è riuscito a guardare al futuro e ha capito l’importanza del concetto di sostenibilità. La Dott.ssa ha poi evidenziato l’esempio della società “Green Logic“, una società di consulenza agroalimentare, aziendale, ambientale e di sistemi di gestione per favorire uno sviluppo aziendale sostenibile e di qualità. La missione di “Green Logic” è quella di offrire investimenti sostenibili, attraverso la produzione di piantagioni certificate di alberi di Paulownia, l’albero dotato della crescita più rapida al mondo. Questo permette di assorbire grandi quantità di Co2, contribuendo a ridurre il cambio climatico e salvaguardare il disboscamento mondiale delle foreste naturali.

La Dott.ssa Susanna Di Vincenzo ha spiegato il caso studio dell’Università degli Studi di Palermo e che il progetto è stato attuato facendo unione, con il partner ESG Portal, la società “17Tons”, l’Università, che è un ente pubblico di formazione e divulgatore di conoscenze, e il Comune di San Marco d’Alunzio. “17Tons” è una start up innovativa italiana e Benefit Company, che opera nel mercato volontario del carbonio come Data Provider attraverso una piattaforma digitale di MRV (Monitoring, Reporting e Verification). Nell’Aprile 2023 l’Università di Palermo e la società “17Tons” hanno firmato un accordo pluriennale per offrire tirocini curriculari di alto valore formativo agli studenti universitari; la società ha già ospitato 5 tirocinanti curricolari e questo studio è uno dei percorsi formativi. Il Comune di San Marco d’Alunzio è la prima autorità locale italiana, che ha richiesto e ottenuto l’ESG Rating, il riconoscimento di conformità ai criteri di sostenibilità, che garantisce la sostenibilità ambientale delle sue attività. Il Commissario del “Parco dei Nebrodi” Dott. Cavallaro ha evidenziato come il riconoscimento e la certificazione avvengono a 360 gradi, e questa può essere la svolta per tutto il territorio dei Nebrodi.