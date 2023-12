È in programma per giovedì 7 dicembre alle 11.00 presso l’aula consiliare del Comune di Villafranca Tirrena la presentazione dei risultati del progetto di riqualificazione urbana “Abitare Villafranca Tirrena” che ha previsto il recupero di quattro palazzine e relativi 26 alloggi e di alcuni spazi comuni, nella località di Acquasanta Nord del Comune di Villafranca Tirrena.

L’intervento, realizzato dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina rientra nell’ambito di un più ampio processo di riqualificazione urbana riguardante un’area del Comune di Villafranca Tirrena, prima considerata marginale. Interverranno all’incontro: l’assessorato regionale alle infrastrutture, i vertici e i tecnici dell’IACP Messina, l’Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena. Seguirà un momento di confronto con la comunità.

Il progetto, che ha previsto il recupero di 4 bilocali; 8 trilocali e 14 quadrilocali e la realizzazione di aree condivise, è realizzato dall’Istituto autonomo Case Popolari di Messina con il finanziamento dell’Unione Europea PO Fesr Sicilia 2014/2020 nell’ambito dell’Azione 9.4.1 che prevede “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali” e “Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi