Un fronte di bassa pressione abbraccia la Sicilia e porta dietro condizioni di tempo instabile. Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge già dalla mattina sul messinese, piogge più accentuate sulla Sicilia occidentale. Le piogge potranno avere anche carattere temporalesco, prevalentemente a sera sul messinese.

Temperature in calo dal pomeriggio per il passaggio di un fronte freddo. I venti soffieranno moderati ruotando da Scirocco a Ponente. Quindi ruoteranno a Maestrale. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso; Canale da quasi calmo a mosso.