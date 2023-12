Si svolgerà Venerdì 8 Dicembre alle ore 19:30, presso la Chiesa SS. Annunziata di Longi, il Concerto di Natale della Compagnia “Sikania Minor Deus” in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione.

L’esibizione vedrà la riproposizione di canti, danze e fiabe della natività in Sicilia, e rientra nei concerti della Compagnia “Sikania”, in programma nella stagione 2023/2024.

La Compagnia “Sikania Minor Deus” si esibirà con 6 elementi: Calogero Emanuele (percussioni e plettri), Franco Montagna (clarino), Aurelio Indaimo (voce e recitazione), Martina Armeli (fisarmonica), Lorenzo Cangemi (fisarmonica e voce), e Delfio Plantemoli (chitarra e voce). La Compagnia lo scorso 27 Ottobre si è esibita presso l’Auditorium RAI di Palermo, portando in scena lo spettacolo di teatro-musica “Quando la luna cantava“. La formazione nasce dalla naturale evoluzione di un precedente progetto, quello de “I Mandolini dei Nebrodi“, e la Compagnia ha in attivo già alcune produzioni musicali a forte impatto teatrale. Si tratta ad esempio di “Ninna Nanna Ninnarè – Canti e danze del Natale siciliano”, che la Compagnia esegue presso chiese, cattedrali e luoghi sacri della Sicilia, “Canti e fiabe siciliane” (antiche fiabe siciliane messe in scena e narrate nel contesto della tradizione siciliana e mediterranea), “Religio Religionis – I canti sacri della Sicilia” (“Stabat Mater”, “Salvi Regine”, “Populu Meu“, Canti di Natale dei pastori-suonatori), “Ballerini: la via della danza” (un percorso dalle danze apotropaiche ai ballabili emigrati in Argentina e negli Stati Uniti agli inizi del ‘900).