La Caritas Interparrocchiale di Sant’Agata di Militello, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Patti, organizzerà, da oggi a giorno 23 dicembre 2023, l’iniziativa del “Carrello Sospeso” al fine di poter raccogliere generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, prodotti per l’infanzia e prodotti per la casa che andranno a riempire gli scaffali dell’Emporio della Solidarietà cittadino – sito presso i locali dell’Istituto Zito in Vicolo Duomo n. 1 – e che saranno, quindi, distribuiti alle 170 famiglie del Comune di Sant’Agata Militello che la Caritas aiuta mensilmente.

Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti: “Invito tutte le Comunità parrocchiali a lasciarsi coinvolgere con impegno non solo nella riflessione e nella preghiera ma anche nella solidarietà concreta per i poveri. Confido molto nella vostra generosità perché attraverso la solidarietà nella carità esprimiamo il volto bello della nostra Chiesa che si prende cura dei suoi figli attraverso gesti di amore e di umanità”

Le persone che si recheranno nei supermercati – che hanno aderito all’iniziativa – avranno la possibilità di aiutare i più bisognosi, acquistando dei prodotti e collocandoli all’interno dei carrelli posizionati all’ingresso dei punti vendita. La comunità ha bisogno di prodotti alimentari, per l’igiene personale, per l’infanzia e per la casa.

Per qualsiasi informazione potete contattare il Centro Servizi Caritas “don Gaetano Franchina” (c/o Chiesa San Francesco d’Assisi) di Sant’Agata Militello: 3397998550, e-mail caritas.diocesipatti@gmail.com.