Sulle note dell’Inno d’Italia, un tricolore è stato dispiegato dalla cima di un’autopompa dei vigili del Fuoco davanti al Duomo dove è stata celebrata la solennità di S. Barbara, patrona dei Marinai, dei Vigili del Fuoco e degli Artiglieri.

Un momento molto sentito da quanti svolgono quotidianamente un importante ruolo al servizio della Patria e della collettività. In tanti stamattina in Cattedrale si sono ritrovati per la messa solenne alla presenza delle massime Autorità. “Uniti dalla passione per il nostro lavoro e dalla devozione per la nostra protettrice. Buona Santa Barbara a tutti i vigili del fuoco”, queste le parole intrise d’orgoglio di chi ogni giorno si trova in prima linea a compiere il più delle volte eroici interventi sul territorio.

Numerosa la partecipazione anche di semplici cittadini che si sono ritrovati in un’affollata piazza Duomo, che per l’occasione ha visto monsignor Cesare Di Pietro procedere con la benedizione dei mezzi prima dell’inizio della celebrazione eucaristica.