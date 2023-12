Dopo quella di Italia Oggi, che aveva visto la provincia peloritana precipitare dal 96 al 105esimo posto, arriva la classifica del il Sole 24Ore che invece vede Messina e i suoi 108 comuni consolidare l’89esima posizione nell’elenco delle città italiane.

Nessun passo indietro quindi, e nemmeno in avanti per il quotidiano economico che conferma la posizione di Messina. In Sicilia il capoluogo peloritano segue solo Ragusa che scende all’86esimo posto perdendo una posizione rispetto al 2022. Seguono Enna che invece migliora di dieci punti, quindi Catania che scende a 92 rispetto al 91esimo di dodici mesi fa. Ben 8 i punti in meno per Agrigento che scende alla 94esima posizione, uno in più di Palermo che ne perde sette. Novantanove Trapani, meno -6, 104 Siracusa (-14), 106 Caltanissetta (-1).

Agli ultimi posti troviamo la dirimpettaia Reggio Calabria che si assesta al 101esimo posto migliorando di un punto la posizione in classifica, 102 Cosenza che perde 7 punti, 103 Crotone a più 4), 105 Napoli (-7) e 107 Foggia (-3).