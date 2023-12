Come succede sempre dopo ogni manifestazione, non si placano a distanza di quasi 72 ore le polemiche sul reale numero dei partecipanti, poi quelle sollevate da uno striscione che insieme a tanti altri lo scorso sabato pomeriggio ha sfilato in corteo per le vie di Messina.

Il popolo dei no Ponte ha fatto sentire il proprio No alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Oltre 75 le sigle tra associazioni, sindacati, movimenti e partiti che hanno manifestato sfilando per le strade di Messina. una marea colorata che da piazza Cairoli è poi arrivata a piazza Duomo. Duemila i numeri inziali dei partecipanti che mana mano lungo il percorso sono andati aumentando raggiungendo le 15mila unità secondo quanto dichiarato dagli organizzatori dell’evento.

Al di là dei numeri, la nuova manifestazione nopontista ha avuto degli strascichi polemici dovuti in particolare ad uno degli striscioni che hanno sfilato in corteo. «Più di due coste, unirà due cosche» è la frase ripresa da Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e trascritta sullo striscione mostrato sabato scorso che ricorda l’espressione usata nel 2009 dall’allora presidente della Regione Puglia, e leader del partito Sel-Sinistra e Libertà, Nichi Vendola, che affermava durante un incontro pubblico che «il Ponte sullo Stretto è una truffa, non unirà due coste ma due cosche». Nessuna intenzione da parte di Don Ciotti di offendere siciliani e calabresi, con i quali dice di condividere storici percorsi di amicizia e di solidarietà, ma di indicare alle istituzioni e alla politica il pericolo che si possano saldare gli interessi criminali di mafia e ‘ndragheta in vista degli appalti miliardari legati alla grande opera. Ma quella frase adesso ha scatenato la reazione dei sindaci siciliani. Prima quello di Messina, poi anche quelli di Palermo e Catania.

«Nel rispetto di tutte le espressioni democratiche da cittadino e da sindaco – dichiara Federico Basile – accolgo come ho sempre fatto ogni tipo di corteo o azione di comunicazione, legale e legittima. Ma quando un’azione di legittima democrazia diventa strumento di altro genere di comunicazione non posso non condannare un comportamento che prescinde dal tema della manifestazione. Ho letto il manifesto che è stato esposto durante il corteo No Ponte e davvero non capisco quale messaggio si voglia dare». Prima di Basile ad intervenire era stato il sindaco di Taormina Cateno De Luca.

«Rispetto alla manifestazione No Ponte che si è svolta a Messina auspico che gli organizzatori prendano le distanze dallo striscione che sabato ha sfilato per la città e in cui si riporta una frase che rappresenta un’allusione intollerabile – afferma il leader di Sud chiama Nord –. Perché dare dei mafiosi in maniera indiscriminata ai siciliani e ai calabresi ad ogni occasione?”