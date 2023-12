Si è svolta Sabato 2 Dicembre, presso la Sala Convegni dell’Incubatore di Imprese dei Nebrodi di Galati Mamertino, la premiazione della IX edizione del Premio Antimafia al femminile “Francesca Serio“, assegnato quest’anno a Shobha Angela Stagnitta.

Il Premio Antimafia viene organizzato dal Circolo Socialista Nebroideo Indipendente “Italo Carcione“, con la partecipazione dell’Istituto di Cultura Politica per la Questione Siciliana (xQS) e l’Associazione Nazionale Amici di Attilio Manca (A.N.A.A.M.) e con la collaborazione del Comune di Galati Mamertino.

L’incontro ha preso il via con l’introduzione affidata a Fabio Cannizzaro, docente e Presidente del Circolo Socialista “Italo Carcione”, seguita dai saluti istituzionali del Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore. Il primo cittadino galatese ha anticipato la prossima futura intitolazione di una piazza cittadina a Francesca Serio, illustre cittadina di Galati Mamertino. Sono poi intervenuti il docente e scrittore Luciano Armeli Iapichino, che ha ricostruito la storia del Premio Antimafia, il giornalista e scrittore Nino Amadore, che ha messo in evidenza come il ricordo di Francesca Serio e del figlio sindacalista Salvatore Carnevale (a cui è intitolata l’Aula Consiliare di Galati Mamertino) è fissato nella memoria di molti contadini galatesi, e Carmen Maugeri, docente e Vice Presidente dell‘Istituto Comprensivo “S. Pluvio” di Torrenova, costituito anche dai Comuni di Capri Leone e San Marco d’Alunzio.

E’ stato poi presentato un lavoro multimediale sulla figura di Francesca Serio, realizzato dagli alunni della Classe I B della Scuola secondaria di primo grado del plesso di Torrenova dell’Istituto Comprensivo, attraverso un lavoro coordinato dalla stessa docente Carmen Maugeri e dalla Prof.ssa Maria Teresa Oddo. Tre alunne dell’Istituto Comprensivo di Torrenova hanno anche recitato una poesia su Francesca Serio.

Il Presidente del Circolo “Italo Carcione” Fabio Cannizzaro ha dopo consegnato il Premio Antimafia “Francesca Serio” a Shobha Angela Stagnitta, per il suo impegno di testimone, in quanto fotografa di fama internazionale, che ha inciso sulla memoria collettiva contribuendo ad opporsi alla mafia. La premiata ha ringraziato gli organizzatori e il pubblico presente, raccontando il suo impegno per contribuire a realizzare una società e un mondo migliore. Ha preso la parola anche Franco Blandi, autore del libro “Francesca Serio. La madre“, che ha salutato i presenti ricordando la forza e l’impegno di Francesca Serio.