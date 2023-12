Ricorre la ventesima edizione dell’evento tanto atteso e sentito dagli abitanti di Villafranca Tirrena. Tradizione, arte, storia sapori e odori si incontrano con la La Sfilata della Corte Principesca e dei Pescatori e U Bamparizzu i San Nicola.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Vivere Villafranca in collaborazione con la “Pro Loco” e la Fidapa con il patrocinio del Comune, si terrà domani, martedì 5 dicembre.

I festeggiamenti inizieranno alle 15.30 con la partenza della barca trainata da Pescatori. Seguirà alle 16.30 la partenza dal Castello di Bauso della Corte Principesca e dei suoi cortigiani per raggiungere per davanti al Palazzo Municipale l’attesa sfilata della Corte Principesca, insieme ai figuranti di Raccuja Terra di Branciforti. Alle 19.30 si terranno i vespri solenni in onore del patrono San Nicola, presso la chiesa a lui dedicata.

Alle 18 momento clou con lo scambio della chiavi del Maniero, consegna che sarà arricchita dal ballo di Corte davanti al Palazzo Municipale.

Si proseguirà fino a piazza Castello, dove alle 20 verrà acceso il falò che, con il suo calore, raccoglierà attorno a sé grandi e piccini. Alle 20:30 pane e salsiccia per tutti cura dell’associazione Pro Carnevale con i Pescatori di San Nicola.