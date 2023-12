È morto nella notte al Policlinico di Messina il 43enne gravemente ferito nell’incidente stradale di sabato sera sull’autostrada A20 Palermo – Messina.

L’uomo, operaio albanese, si trovava a bordo di un furgone, condotto da un imprenditore della zona nebroidea, che per cause in corso d’accertamento si è scontrato con un carro attrezzi fermo ai margini della carreggiata, a quanto pare a causa di un guasto.

Il 43enne era stato trasferito dapprima al pronto soccorso dell’ospedale di Patti poi in elisoccorso al Policlinico dove, nella notte tra sabato e domenica, era stato sottoposto ad intervento chirurgico, per le gravissime le ferite riportate, con l’amputazione di una gamba.