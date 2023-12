Si svolgerà domani mattina alle ore 11:00, presso il Palazzo dei Congressi “Margherita di Navarra” di San Marco d’Alunzio, il convegno “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”.

L’incontro conferma l’attenzione del Comune aluntino nella transizione ecologica e si basa su ambiente, innovazione e tecnologia; verrà illustrato un caso studio proprio nel paese di San Marco d’Alunzio.

Il Comune di San Marco d’Alunzio è stato il primo ente locale italiano a richiedere e ottenere la valutazione del Rating ESG (o rating di sostenibilità), e prosegue la politica dei fatti concreti per la sostenibilità e l’attenzione allo sviluppo del territorio, con un forte interesse al presente e uno sguardo rivolto al futuro.

Inoltre la scorsa settimana è stato registrato nella comunità di San Marco d’Alunzio un nuovo bambino. I genitori del piccolo hanno scelto San Marco come luogo in cui vivere e far crescere la loro famiglia. “Ogni nuova nascita è sempre una ricchezza per la nostra comunità – afferma l’Amministrazione -. Porgiamo i nostri più cari auguri alla nuova famiglia e rinnoviamo la disponibilità di tutta l’Amministrazione Comunale alle famiglie aluntine, che sono la base per la crescita della società”.