Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne del luogo presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un predisposto servizio notturno, attuato per le vie del centro di Letojanni, l’attenzione dei Carabinieri è ricaduta su tre individui appartati e intenti a confabulare tra loro come se stessero negoziando una presunta vendita. L’intervento dei militari ha consentito di bloccare i giovani che sono stati identificati e sottoposti ad un controllo di polizia. Sul posto i militari hanno perquisito i fermati e, indosso al 26enne, hanno trovato e sequestrato oltre 30 grammi di marijuana. Condotto in caserma per gli accertamenti, il giovane è stato arrestato e la droga stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina, per le analisi di laboratorio.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina, nel convalidare l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto a carico dell’arrestato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di permanenza in casa nel comune di Letojanni.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.