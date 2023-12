Sono iniziati gli interventi di manutenzione sui torrenti che attraversano il territorio comunale di Gioiosa Marea.

I lavori erano stati finanziati per oltre 300mila euro dal Dipartimento autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione ed interessano il torrente Zappardino e i suoi affluenti, oltre ai torrenti Casini, Magaro, Gilormo, Monaci, Saliceto e Santa Venere.

Il Sindaco Giusi La Galia sottolinea l’importanza degli interventi nell’ottica di una “fondamentale attività di prevenzione per una efficace mitigazione dei rischi idrogeologici, per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio. Il monitoraggio e la manutenzione sono essenziali per garantire il regolare deflusso delle acque, evitare le esondazioni ed osservare anche lo stato di salute degli alvei dei torrenti”.