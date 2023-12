Più di ottanta musicisti nella giornata del 24 novembre scorso si sono esibiti sul Palco del Teatro Vittorio Alfieri di Naso per prendere parte al Concorso Nazionale “Santa Cecilia in Musica” organizzato dall’associazione “NUOVO STUDIO 2011 Città di Naso” con la collaborazione del Comune, dell’APS Pentamusa e l’attenta coordinazione del Direttore Artistico Cono Ioppolo che, da anni, ne cura l’aspetto musicale e organizzativo.

Novità per la Quinta edizione è stata la sezione dedicata alle Scuole Medie ad indirizzo Musicale, che ha ricevuto un un notevole riscontro con la partecipazione di numerosi allievi degli Istituti Comprensivi di Torrenova, Capo D’Orlando 2 e G. Leopardi di Messina che hanno preso parte durante la mattina.

Il pomeriggio, invece, ha visto la presenza di numerosi musicisti provenienti dai Conservatori siciliani e dalle Accademie Musicali. Un mix di giovani e giovanissimi, considerando che ad esibirsi erano presenti ragazzi dai 10 ai 35 anni, che hanno mostrato le loro performance musicali davanti a un’attenta giuria di alto calibro composta dal Maestro Giuseppe Federico Corpina, docente di Clarinetto presso il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina in qualità di Presidente di Giuria; il Maestro Carlo Francesco Magistri, docente di Violino presso il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina ed il Maestro Christian Paterniti, docente di Elementi di Composizione al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Un vero successo, ancora una volta, per questa manifestazione che cresce di anno in anno e punta sempre più in alto. E adesso l’appuntamento è per il novembre 2024 con la sesta edizione.

Di seguito i nomi degli istituti e dei partecipanti che hanno ottenuto il primo posto nelle varie sezioni: Vasi Adele (IC n° 2 Capo d’Orlando), Clarisax dell’IC di Torrenova, Orchestra Scolastica dell’IC di Torrenova, Vasi Elena, Italiano Cecilia, Colaci Gianluca Pio, Scardino Simone, Vitanza Davide e il Duo pianoforte e Clarinetto di Li Pira Giorgia e Pietropaolo Giovanni Pio.

Inoltre la Giuria ha assegnato un premio speciale all’Astro Saxophone Quartet,ospite all’apertura del concerto di premiazione del Premio Borgo In Musica a San Marco D’Alunzio.