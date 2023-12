È stato un derby combattuto, con tanti errori da una parte e dall’altra, ma agguerrito. Un derby che, alla fine, ha sorriso al Barcellona Basket 4.0.

Sorride coach Pippo Biondo. Lui, barcellonese purosangue cresciuto a pane e pallacanestro, che, in settimana, è stato bravo a trasmettere ai suoi quella fame di vittoria che probabilmente ha fatto la differenza di fronte alla capolista. Parte subito forte Barcellona, con due belle triple che fanno capire subito agli ospiti che non sarà una passeggiata di salute. Ma l’Orlandina non è capolista per caso. E subito riprende in mano le redini dell’incontro con sagacia e talento. Barcellona sopperisce con un cuore immenso, ma quando i biancazzurri accelerano fanno sentire tutto il loro peso specifico. E così arrivano all’intervallo lungo in vantaggio 35-40.

Nel terzo tempino, Barcellona prova a ribattere colpo su colpo ai quotati avversari. Fernandez e compagni riescono a rimanere in scia, senza mai demordere o perdersi d’animo. Al rientro in campo per l’ultimo quarto, il tabellone recita 53-56 in favore di Capo d’Orlando. Decisivo sarà l’ultimo parziale. Capo d’Orlando sbaglia troppo al tiro, Barcellona risale e si ritrova avanti 63-58. È il momento chiave della partita, quello che sembra indirizzare l’incontro dalla parte giallorossa. Ma guai a fare i conti senza l’oste. L’Orlandina risale e si porta sul -3 a 72-69 e palla in mano per l’ultima azione. Nella difesa del suo fortino, Barcellona commette fallo. Per gli arbitri è antisportivo. Il PalAlberti s’infiamma. Da un lato il pubblico di casa a rumoreggiare incredibilmente. Dall’altro gli ospiti a spingere i loro beniamini nel disperato arrembaggio. Dalla lunetta i biancazzurri fanno 1/2 quando mancano 2 secondi: 72-70 e time out Barcellona.

Al rientro sul parquet è difesa forte dei giallorossi che, alla sirena, fanno festa con il loro pubblico, impazzito di gioia come non succedeva da anni.